Ačkoli se Zoopark Zájezd pyšní největší veřejně dostupnou kolekcí chameleonů ze všech zoo, v jeho expozicích najdete i další zajímavé plazy. Chovatelé nedávno oslavili úspěšný odchov krajt. Krajta královská je menším zástupcem čeledi krajt. Dorůstá 1,2 - 1,5 m s váhou do 3 kg. V přírodě se vyskytuje ve střední Africe, kde obývá suché lesy a savany. Nejčastější potravou jsou hlodavci a ptáci, které vyhledává pomocí termálních senzorů na hlavě. Tento druh bývá často chován pro svou mírnou povahu a menší vzrůst. 4. srpna našli chovatelé v teráriu krajt 6 vajec. Nejednalo se o žádné velké překvapení, neboť neustále se zvětšující tělesný objem samice nedal pochybovat o tom, že snůška brzy přijde.

„Připravovali jsme se na to a samici jsme umístili do speciálně vybudovaného inkubátoru, kde jsme se chtěli pokusit o přirozený odchov. Běžně se hadům vejce odebírají a umisťují do inkubátoru samostatně. V přírodě ale krajty svá vejce chrání vlastním tělem a dokonce jsou schopny snůšku díky drobným svalovým stahům zahřívat a zvýšit její teplotu až o několik stupňů. V tomto inkubátoru měla samice stálou teplotu mezi 29 – 32 °C a dostatek klidu. Samotným snesením vajec samice ztratí třetinu vlastní váhy. Další 2 měsíce poté vejce chrání a nepřijímá potravu. 1. října se z vejce na svět prořízlo první mládě a o tři dny později už z vajec vylezlo všech šest malých krajt. Zajímavé bylo pozorovat, jak při líhnutí samice vejce uvolnila a přesunula se do jiné části inkubátoru, aby mohla mláďata v klidu vylézt. Po zdárném vylíhnutí mláďat se zase vrátila a s malými krajtičkami se k sobě tiskli. Takové chování je pro nás nové, mateřská péče je u plazů vzácná a pravděpodobně u tohoto druhu ještě nějakou dobu po vylíhnutí přetrvává,“ říká k úspěšnému odchovu zooložka Veronika Svobodová.

Všechna mláďata se podle chovatelů už stačila poprvé svléknout z kůže a začínají přijímat potravu. V Zooparku Zájezd krajty pomáhají se vzdělávacími programy pro děti, které mají příležitost si vyzkoušet, že hadi jsou velmi zajímavá zvířata, a zblízka si je prohlédnout.

Kromě krajt mohou mít v Zájezdu radost i z úspěšně vylíhnutých mláďat vejcožroutů afrických, kterých je shodou okolností také šest. Jak jejich název napovídá, jejich výhradní potravou jsou vejce ptáků, která polykají vcelku.

„Je fascinující jejich krmení pozorovat. Dospělý vejcožrout je totiž schopen pozřít i slepičí vejce. Díky vazivovým spojům na lebce může spolknout vejce, které je výrazně větší než jeho hlava. Velice dobře šplhají a snadno se tak dostanou do ptačích hnízd. Vejce pak podélně proděraví výrůstky na páteři. Obsah vejce vytlačí do jícnu a stlačený zbytek skořápky vyvrhne,“ popisuje zajímavý způsob krmení zoolog Daniel Koleška. Vejcožrouti nemají jedové žlázy a nejsou nijak nebezpeční, ale svým zbarvením připomínají zmije. Chrání se tak proti případným predátorům, kteří je mohou považovat za smrtelně jedovaté.