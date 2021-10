Aktuálně je Zoopark Zájezd otevřen každý den – o víkendu od 9 do 18 hodin, ve všední dny od 9 do 17 hodin. Podpořit jeho provoz mohou zájemci například adopcí zvířete.

Pro zoo však bývají klíčové hlavně jarní měsíce. Letos se kvůli nařízením mohly zoo otevřít až od poloviny dubna, čímž se významně oddálily očekávané příjmy, a zoo, která musela být zavřená tou dobou v součtu téměř půl roku, se dostala do vážné ekonomické situace. Díky podpoře veřejnosti a odložení některých projektů se podařilo přečkat složité období až do dubnového otevření.

„Snažíme se zoo neustále rozšiřovat a každou sezonu přicházet s něčím novým. Přes všechny komplikace se nám to zatím daří, i když občas musíme ze svých plánů ustoupit a hledat ekonomičtější řešení. Letos jsme vybudovali novou voliéru pro papoušky mniší nebo upravili expozici klokanů, kde vznikl průchozí koridor pro návštěvníky. Také se nám podařilo zvýšit kapacitu parkoviště, vybavit okolí zoo novými koši a zkvalitnit sociální zařízení pro návštěvníky. Ve spolupráci s obcí Stehelčeves dokončujeme vzdělávací altán, kde budou informace o ohrožených druzích zvířat, které se vyskytují ve volné přírodě v okolí zoo a lidé jim bohužel nejsou zvyklí věnovat příliš pozornosti," dodává Koleška.

„Návštěvnost má celkově vzestupnou tendenci, každý rok se nám podaří překonat ten předchozí. A to i přes veškerá uzavření a restrikce, kterými jsme si za poslední dvě sezony prošli. Kromě mnoha pravidelných návštěvníků k nám řada lidí dorazila vůbec poprvé a my si moc vážíme toho, že si pro výlet vybrali právě naši zoo,“ říká Daniel Koleška, vedoucí vzdělávání a komunikace.

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Zoopark Zájezd překonal dosavadní rekordní návštěvnost. Do této rodinné zoo si letos našlo cestu již přes 60 tisíc návštěvníků, což se dosud v žádném z předchozích roků nepodařilo. Největšími lákadly jsou surikaty, lemuři, největší druhová kolekce chameleonů na světě nebo hřiště pro děti s obří vzduchovou trampolínou.

