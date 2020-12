„Dosavadní uzavření nás stála přes dva miliony korun, což je při našem skromném rozpočtu velká rána. A ztráty budou dále narůstat,“ připomněl Marek, podle kterého nařízení o uzavření zoo nedává smysl i proto, že jde z velké části o venkovní výběhy s dostatkem prostoru pro návštěvníky. „Je to podobné jako projít se v parku. Na provoz za zpřísněných hygienických podmínek jsme po předchozích zkušenostech připraveni,“ zdůraznil ředitel.

Náklady na provoz i v době bez příjmů zůstávají. Ošetřovatelé musí pečovat o zvířata každý den. A jen krmení stojí přes sto tisíc korun týdně. Celkový měsíční provoz zoo spotřebuje 600 tisíc korun.

„Provoz zatím funguje především díky sponzorským darům od okolních obcí, návštěvníků i lidí, kteří u nás ještě nikdy nebyli. Každý dar, adopce nebo zakoupení poukazu na příští rok nám pomáhá nejen naplnit misky zvířatům, ale také udržet si víru, že to zvládneme,“ dodal Daniel Koleška, který má v zoo na starosti vzdělávání a propagaci.

Zoopark Zájezd je menší soukromá zoo několik kilometrů za Kladnem. Chová přes 100 druhů zvířat od hmyzu až po primáty. Disponuje největší veřejně přístupnou druhovou kolekcí chameleonů na světě. Intenzivně se věnuje vzdělávání veřejnosti, především dětí a ročně ho navštíví přes 45 tisíc návštěvníků.

Finanční pomoc od obcí

Přestože návštěvníci v těchto dnech do zooparku nesmí, okolní obce nenechávají nic náhodě a podporují zvířata, jak je to jen možné.

Od začátku koronavirové krize podpořily okolní obce Zoopark Zájezd částkou převyšující 250 000 korun. Obec Stehelčeves se starostkou Petrou Wagenknechtovou darovala 100 tisíc korun, Velké Přílepy darovaly Zooparku Zájezd 50 tisíc korun za velké podpory starostky Věry Čermákové. Mezi prvními, kteří zoo podpořili, bylo i Tursko v čele se starostou Václavem Vlkem. Obec přispěla částkou 20 tisíc korun, které doputovaly na transparentní účet.

Další vesnice a města, které v letošním roce podpořily Zoopark Zájezd finančním příspěvkem na provoz, jsou Zákolany, Číčovice, Buštěhrad, Lidice, Brandýsek, Statenice, Hostivice, Podlešín, Slaný, Kralupy nad Vltavou a Holubice-Kozinec.

Příspěvky od obcí pomohou pokrýt náklady na krmení pro zvířata na přibližně tři týdny. „Je to samozřejmě částečná náhrada toho, o co jsme díky vládním nařízením přišli. Nicméně taková pomoc je pro nás velkou vzpruhou i po psychické stránce. Vědět, že naše práce má smysl a nejsme na to úplně sami, je velice povzbuzující. Další podpora nám přichází od našich stálých návštěvníků, ale i od úplně cizích lidí, kteří si uvědomují, jak špatně na tom v současnosti jsme. Všem patří ohromný dík,“ uzavírá Daniel Koleška