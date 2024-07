Daniela Martinovská dnes 06:00

/FOTOGALERIE/ Sezona plná mláďat a skvělých odchovů v Zooparku Zájezd rozhodně nekončí. V nedávno vybudované voliéře pro sovice sněžní se z vajec vyklubala dvě krásná mláďata. Chovatelé kolem nich chodí po špičkách a dělají vše pro to, aby měla ten nejlepší start do života. Jak už to tak bývá s narozením potomků se změnilo i chování jejich rodičů. Jindy dominantní samice se ztratila z dohledu a samec začal být nebývale ostražitý.