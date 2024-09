"Na velké části území může napršet přes 100 mm, v exponovaných lokalitách (např. návětří Jeseníků) i výrazně více. V důsledku toho se předpokládají i výrazné vzestupy hladin vodních toků," informují meteorologové. Konkrétně na Kladensku meteorologové předpovídají vydatné srážky většinou do 100 mm. K tomu bude foukat silný až velmi silný vítr s nárazy 55 až 90 km/h.

Nadcházející sobota se má od té minulé diametrálně lišit. Zatímco uplynulou sobotu mnozí trávili u vody, protože byly tropy, nyní se teploty mohou lišit i o více než dvacet stupňů. Na předpověď reagují i pořadatelé akcí, které se měly uskutečnit o víkendu. Řada z nich se je kvůli dešti rozhodla zrušit nebo přesunout.

Zrušeno pro nepřízeň počasí. Tato věta se objevila na plakátu k oblíbeným Slavnostem města Smečna, které se měly konat v sobotu 14. září od 13 hodin v zámecké zahradě. "Následující řádky se mi opravdu nepíší snadno, ale pro nepřízeň počasí musíme Městské slavnosti ve Smečně v letošním roce zrušit. Čekali jsme s takovým rozhodnutím do poslední možné chvíle, měli jsme připravený i plán na dešťové přeháňky v podobě objednaných velkých stanů, ale s avizovanou zimou a nárazovým větrem se bojovat zkrátka nedá," vysvětluje starosta Smečna Tomáš Burda na sociální síti.

Ovšem pro všechny má i dobrou zprávu. "O program tak, jak je nasmlouván nepřijdeme, ale musí být s ohledem na soulad všech zainteresovaných subjektů posunut až na jaro. Předběžně je nyní domlouván na termín 24. května, kdy bychom současně oslavili i Den dětí. Mrzí nás to moc, organizačně byla odvedena obrovská porce práce, a tak by byla škoda, abychom si tak krásný program společně neužili za vhodného počasí. Věřím, že nás pochopíte a ještě jednou se jménem města a všech organizátorů omlouvám," doplnil starosta.

close info Zdroj: Velká Dobrá zoom_in Akce zrušená kvůli dešti.

Smečenští rozhodně nejsou sami, kdo nejen kvůli dešti přesunul nebo rovnou zrušil víkendovou akci. Na jaro se přesouvá například festival Pohoda, který se měl v sobotu konat v Přírodním divadle Doksy. "Prudká změna počasí nás nutí plánovanou sobotní akci přesunout na jaro ono totiž 10°C a déšť opravdu není moc "na pohodu"," vzkazují pořadatelé.

Zrušen z důvodu nepřízně počasí byl také food festival ve Velké Dobré. "Je nám to moc líto, ale z důvodu nepříznivé předpovědi počasí je akce zrušena. Nový termín akce 24. května," uvádí organizátoři akce na sociální síti.

V sobotu 14. září se koná také charitativní festival Valdecký háj. Jeho pořadatel Milan Procházka vzkázal všem fanouškům, aby se vybavili jako na čundr a přišli. "Stojíme před něčím, na co nejsme zvyklí. Všech 12 předchozích ročníků jsme měli obrovskou kliku na počasí a těžko můžeme čekat, že tomu tak bude pořád. Výstrahy se postupem dnů a možná i hodin zpřísňují a vyhrocují. My nemůžeme s přírodou bojovat, musíme tento fakt přijmout a postavit se mu čelem. Uvidíme co ukážou další dni, ale i nadále platí, že se na Vás moc těšíme a pokusíme se udělat opatření, aby se vás tahle kalamita dotkla co nejméně. Vybavte se jako na čundr a přijďte. Často se na podobné "vystoupení z komfortní zóny" nejlépe vzpomíná. Uděláme pro to, co bude v našich silách! A koneckonců i v této situaci platí, že poslání Valdeckého háje je pomáhat potřebným. Přátele doražte, ať celoroční úsilí nepřijde úplně nazmar," uvedl pořadatel.