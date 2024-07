Ti, kteří to mají z těchto tří okrajových čtvrtí Kladna do centra z ruky, si zkrátka musí poradit. V Dubí dokonce zmizela vloni na čas i jediná poštovní schránka. Místní si nemají ani kde nakoupit tiskoviny. Jediné, co okraji Kladna v Dubí funguje, jsou balíkovna a zásilkovna ve dvou obchodech a přímo do domácností dochází poštovní doručovatelka.