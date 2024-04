„Pracuji na místní úřadovně dlouhé roky, znám většinu lidí znám osobně a vím, že pro seniory, je to bez pošty v lokalitě složité. V objektu, kde pošta sídlila, už je jen úřadovna magistrátu a školka. Nejhorší chvíle nastala, když nám po zrušení pošty odebrali i poštovní schránku. Lidé z toho byli zoufalí, takže jsem požádala vedení pošty, aby nám byla do Dubí navrácena. To se podařilo a od října loňského roku máme kaslík na budově zpátky,“ potvrzuje Pavla Vimrová, magistrátní úřednice úřadovny v Kladně-Dubí.

Ti, kteří to mají z těchto tří okrajových čtvrtí Kladna do centra z ruky, si zkrátka musí poradit. V Dubí dokonce zmizela vloni na čas i jediná poštovní schránka. Místní si nemají ani kde nakoupit tiskoviny. Jediné, co okraji Kladna v Dubí funguje, jsou balíkovna a zásilkovna ve dvou obchodech a přímo do domácností dochází poštovní doručovatelka.

Seniorům, kteří pobírají například penzi postaru, ji sice donese doručovatelka, ale mladší lidé, které nezastihne se zásilkou doma, protože jsou v práci, nezbývá, než zajet do města. „V našem případě byla lidem určena pošta ve Švermově. Ale i to je komplikované, protože autobus jede jen k Poldovce a tam se musí přestoupit na další. Když jedete autem, je obtížné před pobočkou zaparkovat. Musíte někde na náměstí nebo v postranních ulicích,“ popisuje úřednice.

Pro lidi s autem je i takové řešení snazší, než pro spoluobčany přestárlé. „Jsem v letech. Pobočka mi rozhodně chybí. Když potřebuji, jedu autobusem na hlavní poštu do Kladna, ale tam jsou zase fronty a ve Švermově, kam musím cestovat s přestupem, je provozní doba s polední pauzou. V Dubí si proto připadám jak na konci světa. Už tady nekoupíme noviny, ani časopisy. Do obchodů je sem neberou,“ posteskla si například seniorka z Dubí Hana Sembdnerová.

Její slova potvrdila i další, tentokrát mladá žena, která bydlí naproti někdejší poště v rodinném domě. „Protože chodíme do práce, nikdo nám pochopitelně zásilku doma nepředá, jelikož nejsme k zastižení. Prosili jsme, aby nám byly zásilky předávány alespoň do kladenského depa nedaleko krematoria, kde jsou do večera, ale neuspěli jsme. Zkrátka si musíme naplánovat vše tak, abychom si dokázali poštu vyzvednout, když je potřeba přímo v Kladně,“ potvrzuje mladá žena.

A jako na konci světa si připadají i někteří oslovení lidé ve Vrapicích, kde je jediná poštovní schránka na okraji místní části. „Kdo se špatně pohybuje, těžko tam dojde a navíc musíte i po silnici. Tady ve Vrapicích už není nic. Nemáme poštu, ani konzum. Naštěstí manžel zatím jezdí autem, takže si zajedeme na nákup do Stehelčevsi nebo do Kročehlav. Ale až nebudeme moct, nevím, jak to budeme dělat,“ pokrčila rameny seniorka Věra Faiglová z Vrapic. „Je to velice nepříjemné, protože na hlavní poště v Kladně je pokaždé hodně lidí a pro staršího člověka je to náročné,“ dodává Miroslav Faigl.

Stejně tak si na absenci pošty stěžuje i sousedka Faiglových, Jaroslava Dejmlová, která se musí často spolehnout na příbuzné, aby ji buď do centra Kladna zavezli a nebo jinak pomohli s tím, co je potřeba zaplatit nebo vyřídit. „Kdo má ochotné příbuzné nebo auto, je ve výhodě," konstatuje důchodkyně.

To je i případ seniorky z domu odnaproti, která ač v důchodovém věku, stále řídí vlastní automobil. „Naštěstí mám auto, tak si dojedu do Kladna. Kdybych ho neměla, musím si udělat půldenní výlet. Důchod mi chodí na účet, ze kterého hradím vše potřebné, včetně plynu, tudíž problém nemám, ale hodně staří lidé, kteří nevládnou internetem a tak podobně, moc jiných možností nemají,“ potvrzuje Marie Hájková z Vrapic, která byla šestadvacet let v Dubí doručovatelkou.

A pošta schází i dalším osloveným. „Pro starší lidi je to opravdu hrozné. Zkrátka nás odřízli od světa a je jim to jedno. K nám alespoň dochází nebo dojíždí doručovatelka a spoustu věcí za mě vyřídí synovec, který se mnou bydlí v domě, ale kdo nemá nikoho, může mít opravdu problém,“ potvrzuje pětaosmdesátiletá Stanislava Vimrová z Dubí.

Někteří oslovení zástupci mladší generace na druhé straně po poště v Dubí neteskní a starosti seniorů je netrápí nebo nezajímají. „Prostě lidé jsou líní a byli zvyklí, že mají poštu u nosu. Na poštu člověk nechodí denně, tak si myslím, že jednou za čas je nezabije, když si zajedou do Kladna. Důchodci mají času dost,“ míní mladá prodavačka z místní prodejny potravin. Její názor podporuje i další oslovený muž na ulici. „Jsem dokonce rád, že tady poštu zrušili, protože jistá sorta lidí si tam akorát chodila soustavně vybírat peníze. Teď je klid a už se tu aspoň ty hloučky nehromadí,“ uzavřel muž.