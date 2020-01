Jak sdělil ředitel ZŠ Oty Pavla v Buštěhradu Václav Barták, zpráva se částečně zakládá na pravdě, ovšem, došlo jen k nedorozumění a planému poplachu. Přesto maminka, která celou hodinu postrádala svoji dceru, prožívala pekelné okamžiky.

„Ve středu jsme postrádali jednu žákyni. Ta měla sama jít ze družiny do hudební školy. Vychovatelka jí oznámila, že má odejít do hudebky ve správný čas. Děvče ale neodešlo, a protože bylo ve družině suplování, tak si náhradní vychovatelka nevšimla, že přestože je dívenka odepsaná, fyzicky neodešla a hrála si někde v rohu,“ vysvětlil ředitel.

Kladenskému deníku ředitel potvrdil, že policisté dorazili po oznámení ztráty dítěte do školy. Žákyně byla celou dobu na místě ve družině v bezpečí a jednalo se pouze o nedorozumění. To potvrdila i mluvčí policie Michaela Nováková. „Desetiletá školačka špatně pochopila pokyn vychovatelky a místo, aby odešla, ve družině zůstala. Když policisté z obvodního oddělení z Kročehlav do školy přijeli, dítě bylo v pořádku ve škole,“ sdělila mluvčí.

Ředitel se ještě následně sešel ve čtvrtek s oběma rodiči, aby si celou událost dodatečně vyjasnili.