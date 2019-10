Změnu u desítky si vymínili zejména rodiče školáků. Řidiči si však musí na novou situaci přivyknout. Což jim v prvních dnech moc nejde. Nadávají a někteří dokonce páchají přestupky.

Šoféři nejásají a mnozí skřípou zuby i proto, že celé Kladno je v těchto dnech velmi těžko průjezdné. "Chápu, že bezpečnost dětí je na prvním místě, ale projet v současné době Kladno je katastrofa. Město je dopravně zablokované. Na silnicích jsou ohromné fronty, že když jedu od zákazníka z Kročehlav do Rozdělova, tak mi to trvá i hodinu. Zkrátka to omezení nepřišlo v nejlepší době," stěžuje si například řidič Luděk Poláček.

Na zúžení u 10. ZŠ nahlíží s nevolí i oslovený další řidič. "Mně se to prostě nelíbí a připadá mi to jako nesmysl, když jen o kus dál je semafor, kde mohou děti přejít naprosto bezpečně a pohodlně. Myslím si, že jde spíše o pohodlnost, než aby přešli školáci jen o pár metrů jinde," míní Kladeňák Saša Kameš.

Úplně nejhorší situace však nastává, když řidičům ujedou nervy a místo toho, aby v zúžení počkali, předjedou klidně v místě autobus a ohrozí jiné auto v protisměru. I to se teď bohužel děje. Doklad o tom poslal na videu z palubní kamery čtenář Kladenského deníku.

Jak potvrdila kladenská policejní mluvčí Jana Šteinerová, i z tohoto důvodu se dopravní policisté nyní na zmiňovanou lokalitu více zaměří.

Kromě toho provádějí na přechodech pro chodce pravidelné hlídky strážníci, kteří zde konají dozor po ránu, když jsou děti do škol, potvrzuje mluvčí kladenské městské policie Alena Purkytová.

Jak potvrzuje vedoucí odboru dopravy kladenského magistrátu Tomáš Fujan, navržené řešení je výsledkem spolupráce se složkami integrovaného záchranného systému. "Předně je nutné uvést hlavní důvod úpravy přechodu pro chodce zúžením, a to ohrožení školáků při přecházení z důvodu nevyhovující délky přechodu, původní stav cca 12 m, nově bezpečnějších zhruba 6,5 m. Bezpečnost dětí je pro město prioritou," vysvětluje Tomáš Fujan.

Dalším podstatným důvodem je fakt, že přechod neodpovídal novým normám, a to nevyhovujícím počtem jízdních pruhů, které musel chodec překonat. Norma ČSN 736110 v článku 10.1.3.3 praví, že přechody pro chodce bez řízení světelnou signalizací se mohou navrhovat jen přes dva protisměrné jízdní pruhy, tedy přes dvoupruhovou obousměrnou komunikaci. Přechod pro chodce přes dva jízdní pruhy před křižovatkou, z nichž jeden je pro odbočování vlevo/vpravo, se připouští.

"Ve spolupráci s Policií ČR město osadilo značení i provizorní ohraničení, aby si řidiči na změnu zvykli. Do 14 dnů se uskuteční finální úprava. Před instalací provedl zkušební jízdu kloubový autobus MHD. Nové řešení má roční zkušební dobu. Poté magistrát s policisty vyhodnotí, jak se osvědčilo. Opatření vyvolalo u části řidičů, kteří nejsou ochotni slevit ze zaběhnutého standardu, negaci. V tomto případě si však situace žádá ohleduplnost, omezení stojí za větší bezpečí školáků," dodává Fujan.

Druhý nebezpečný přechod na ulici Cyrila Boudy na Sítné, u stejnojmenné autobusové zastávky, přijde na řadu v následujících měsících.