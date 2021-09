Dále pogratulovala i všem vítězům a vítězkám, poděkovala za účast a dodržení všech hygienických nařízení. "Letos jsme z pistole stříleli již počtvrté, poprvé to bylo v roce 2018 při oslavách 100. výročí vzniku samostatného Československa," uzavřela předsedkyně.

Střelci a střelkyně byli seznámeni s bezpečnostními pravidly. Připraven byl seznam dvojic a organizátoři všem přáli, aby nastříleli co nejvíce bodů. Role rozhodčího se ujal, tak jako v předchozích letech, syn francouzského legionáře Stanislav Andrášek a Vladimír Pokorný.

„Těší mě, že Československá obec legionářská Kladno na této soutěži pravidelně vzdává čest válečnému veteránovi Ludvíku Darovcovi, a to zvlášť v letošním roce, ve kterém si připomínáte 100. výročí vzniku Československé obce legionářské. Každý takový příběh je jedinečný a já si vážím všech, kteří si připomínají československé odbojáře a legionáře. Srdečně zdravím paní Miroslavu Čížkovou, dceru Ludvíka Darovce, která je pravidelnou účastnicí,“ končila zdravice Lenky Šmerdové.

Ludvík Darovec žil ve Stochově, pochován je na tuchlovickém hřbitově. Každý rok si legionáři připomínají jeho památku položením květin na jeho hrob v květnu (letos již uplynulo pět let od jeho úmrtí) a také v listopadu na Den válečných veteránů a při příležitosti narozenin.

