řidič/řidička autobusu Náplň práce: řízení autobusů na regionálních linkách nebo linkách MHD Kladno. Nabízíme: - 5 týdnů dovolené - stravné - příspěvek na penzijní nebo důchodové pojištění - zaměstnanecké jízdné i pro rodinné příslušníky - vstupenky do divadla Kladno - příspěvek na vstupné do Aquaparku Kladno a ZOO Praha Kontakt Po - Pá 8:00 - 15:00 telefonicky nebo e-mailem viz výše. 38 000 Kč

Detail nabízené práce