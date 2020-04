Hladina se hrozivě vzdouvá a z vod vyplouvá mohutný tvor. Zuřivě rozevírá své čelisti a polyká celou loď i s pasažéry. Záběry, které známe z hororů Stevena Spielberga, učinily ze žraloků největší strašáky lidstva.

Jenomže suché statistiky říkají něco úplně jiného: největšími hrozbami pro lidi nejsou paryby. V žebříčku největších zabijáků vede obyčejný komár. Za pouhý rok zvládne usmrtit kolem milionu lidí. Žralok se svými deseti oběťmi ročně skončil v hitparádě až na patnáctém místě. Spolu s vlky.

Sloni a krokodýli

Mnohem víc lidských obětí než žralok mají každoročně na svědomí i nevinně vypadající hroši nebo sloni. Jejich útoky samozřejmě povětšinou vyvolané samotným člověkem skončí úmrtím lidí asi v pětistovce případů ročně.

Sedm set lidí ročně zabijí tasemnice, tisíc krokodýli. Lvi skolí asi dvacítku lidí na celém světě ročně. Žebříček největších zabijáků lidí sestavil na základě dat Světové zdravotnické organizace nebo dalších hlášení o úmrtí lidí web Buzzfeed.

Statistiky ale ukázaly ještě jednu zajímavou věc: daleko nebezpečnější než zvířata je si sám sobě člověk. V sestaveném žebříčku se umístil na stříbrné pozici hned po komárovi. Podle Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu totiž přijde každoročně o život kolem půl milionu lidí jenom proto, že se stanou obětí nějakého násilného trestného činu. Zhruba polovina těchto činů byla podle statistik úřadu spáchána pod vlivem alkoholu nebo drog.

Další úmrtí mají na svědomí tragické nehody spáchané lidmi.

Kompletní žebříček

1. Komár

Jeho otravné bzučení rozpozná snad každý. Ži-vot lidem znepříjemňuje hlavně za vlahých letních večerů a nocí. Ovšem nejen to. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je komár také největším zabijákem světa. Každoročně má na svědomí až milion lidských životů. Jeho kousnutí samozřejmě zabíjí také zvířata.

Proč? Tím, že samičky komárů potřebují ke svému rozmnožení krev, útočí na lidi a tuto krev jim vysávají. Tím ale na člověka (nebo zvíře) přenášejí různé nákazy. Nejčastěji je to malárie nebo horečka dengue.

2. Sladkovodní šnek

Vypadají naprosto neškodně: jako malí a nenápadní tvorové, kteří by neublížili ani mouše. Jenom-že opak je pravdou. Sladkovodní šneci totiž přenášejí takzvanou schistosomózu, což je onemocnění způsobené parazitickými červy (motolicemi). Tím mohou člověku docela hodně zkomplikovat život. A co víc, mohou ho o něj dokonce připravit. Každoročně se to stane dokonce až 200 tisícům lidem.

Parazitičtí červi totiž mohou proniknout do lidské kůže, v těle člověka naklást vajíčka a způsobit mu až smrtelnou infekci.

3. Škrkavka

Škrkavka je parazit, který rád napadá trávicí ústrojí lidí i zvířat. Do těla obětí se dostává spolu s vajíčky, která se předtím několik týdnů vyvíjela v zemědělské půdě blízko plodin. Do této půdy se nákaza přenesla většinou s výkaly nějakého jiného nakaženého člověka nebo zvíře-te. Podle dat, která zveřejnil web Buzzfeed, může mít tento parazit na svědomí až šedesát tisíc lidských životů ročně.Nejčastěji zabíjí v subtropickém a tropickém prostředí, v našich podmínkách větší nebezpečí nepředstavuje.

4. Jedovatí hadi

Hadí uštknutí každoročně zabije asi 50 tisíc lidí. Jedním z nejčastějších původců takové smrti je přitom kobra. Důvod? Složky jejího jedu mohou způsobit srdeční kolaps tekutina obsahuje vysoké procento neurotoxinů, které mají přímý vliv na srdeční sval.

Další hadi, jako například chřestýši, zase mají ve svém jedu hemotoxiny. Ty způsobují rozpad červených krvinek a výstelky cév. U nás je nejjedovatější zmije obecná. Ta ale do statistik přispěje velmi má-lo. Vosí či včelí bodnutí zabije víc lidí než ona.

5. Pes

Většinou je vnímáme jako milované a věrné společníky. Psi ale mohou být lidem také značně nebezpeční. Alespoň podle zveřejněných statistik. Každoročně totiž způsobí smrt až čtyřiceti tisícům lidí.

Jedním z hlavních důvodů je přitom skutečnost, že psi přenášejí vzteklinu. Tou ročně podle Světové zdravotnické organizace nakazí a nepřímo usmrtí dokonce 35 tisíc lidí. Podle zmíněné zdravotnické organizace je pes příčinou, proč člověk onemocní právě smrtelnou vzteklinou, až v 99 procentech případů. Důležité je proto psy očkovat.

6. Brouk zákeřnice

Nejčastěji loví pavouky ne-bo mravence. Troufnou si ale i na mnohem větší kořist. Ploštice neboli zákeřnice jsou například jedinými tvory, kteří se živí upíry. Opravdu! V Jižní Americe, kde upíři žijí a vysávají krev především dobytku, existují zákeřnice, které zase dokážou vysát krev těmto zvířatům. Nebezpečné ale mohou být i člověku.

Svým kousnutím totiž přenášejí takzvanou Chagasovu nemoc neboli ame-rickou trypanosomiázu. To je parazitální choroba, která napadá především srdce, střeva a mozek. Ročně usmrtí desítky tisíc lidí.